Агент Головина: «Саша подходит к чемпионату во всеоружии»
Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, ответил на вопрос «СЭ» о состоянии здоровья игрока.
«У Саши все в порядке, он отыграл игру с «Аяксом». Остался контрольный матч с «Интером» — и дальше чемпионат. К нему он подходит во всеоружии», — сказал Клюев «СЭ».
Россиянин выступает за французский клуб с июля 2018 года. В сезоне-2024/25 29-летний полузащитник забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу в 29 матчах за монегасков во всех турнирах.
Новости