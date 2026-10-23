Матч ПСЖ — «Лион» перенесен на 26 октября из-за протестов во Франции

Матч 8-го тура чемпионата Франции между «ПСЖ» и «Лионом» перенесен с воскресенья, 25 октября, на понедельник, 26 октября, сообщает пресс-служба Лиги 1.

Перенос случился после запрета префектуры полиции Парижа на проведение игры в воскресенье. Причина — массовые протесты и беспорядки, ожидаемые в столице в выходные.

Матч начнется в 22:30 по московскому времени. Этим же вечером, 26 октября, в Лондоне пройдет церемония вручения «Золотого мяча».

«Лион» с 14 очками после 7 туров занимает первое место в турнирной таблице Лиги 1. «ПСЖ» идет вторым, также имея в активе 14 очков.