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Матч ПСЖ — «Лион» перенесен на 26 октября из-за протестов во Франции

Никита Давыдов

Матч 8-го тура чемпионата Франции между «ПСЖ» и «Лионом» перенесен с воскресенья, 25 октября, на понедельник, 26 октября, сообщает пресс-служба Лиги 1.

Перенос случился после запрета префектуры полиции Парижа на проведение игры в воскресенье. Причина — массовые протесты и беспорядки, ожидаемые в столице в выходные.

Матч начнется в 22:30 по московскому времени. Этим же вечером, 26 октября, в Лондоне пройдет церемония вручения «Золотого мяча».

«Лион» с 14 очками после 7 туров занимает первое место в турнирной таблице Лиги 1. «ПСЖ» идет вторым, также имея в активе 14 очков.

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ФК Лион
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Лион 7 4 2 1 13-5 14
2
 ПСЖ 7 4 2 1 14-9 14
3
 Лилль 7 4 2 1 10-5 14
4
 Париж 7 4 2 1 12-7 14
5
 Монако 7 4 2 1 10-6 14
6
 Ренн 7 4 1 2 15-14 13
7
 Лорьян 7 3 2 2 7-6 11
8
 Ланс 7 3 1 3 14-11 10
9
 Марсель 7 3 0 4 14-10 9
10
 Брест 7 2 3 2 13-10 9
11
 Тулуза 7 2 3 2 12-11 9
12
 Осер 7 3 0 4 11-17 9
13
 Ницца 7 2 2 3 6-9 8
14
 Страсбур 7 2 1 4 12-15 7
15
 Анже 7 2 1 4 9-15 7
16
 Ле Ман 7 1 3 3 10-15 6
17
 Труа 7 1 1 5 5-16 4
18
 Гавр 7 0 2 5 5-11 2
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23.10 21:45 Брест – Ницца - : -
24.10 21:45 Ланс – Париж - : -
25.10 17:00 Монако – Лилль - : -
25.10 19:15 Анже – Лорьян - : -
25.10 19:15 Осер – Ле Ман - : -
25.10 19:15 Марсель – Гавр - : -
25.10 19:15 Ренн – Страсбур - : -
25.10 19:15 Тулуза – Труа - : -
25.10 22:45 ПСЖ – Лион - : -
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ЖК
Г
Эстебан Леполь
Эстебан Леполь

Ренн

 7
Лассине Синайоко
Лассине Синайоко

Париж

 6
Каспер Тенгстедт
Каспер Тенгстедт

Тулуза

 5
П
Флориан Товен
Флориан Товен

Ланс

 7
Кристиан Кассерес
Кристиан Кассерес

Тулуза

 5
Панос Кацерис
Панос Кацерис

Лорьян

 3
И К Ж
Джибриль Сидибе
Джибриль Сидибе

Ле Ман

 4 1 2
Христ Макоссо
Христ Макоссо

Осер

 5 1 1
Жордан Лефор
Жордан Лефор

Анже

 6 1 1
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