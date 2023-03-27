Президент «ПСЖ»: «Суперлига — не угроза для нашего клуба»

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи высказался об идее создания Суперлиги Европы.

«Не думаю, что мне следует говорить о Суперлиге. Это не угроза для нас. Мы должны быть сильнее, оставить эго, власть и деньги в стороне и сосредоточиться на том, как развивать клубы и делать их лучше. Сосредоточиться на себе, на том, чтобы быть лучше, на том, чтобы работать как команда. На следующей неделе будут новые объявления. Вы увидите новости об этом в футбольном мире», — приводит слова Аль-Хелаифи Marca.

«ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, набрав 66 очков за 28 туров.