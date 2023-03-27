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Сегодня, 08:23

Форвард «Лилля» Джонатан Дэвид: «Барселона» с детства была моим любимым клубом"

Руслан Минаев
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Нападающий «Лилля» и сборной Канады Джонатан Дэвид признался, какой клуб поддерживал с детства.

«Барселона» всегда была моим любимым клубом, с тех пор, как я был ребенком», — приводит слова 23-летнего канадца инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее главный тренер «Лилля» Паулу Фонсека признался, что удержать Дэвида в это межсезонье будет очень сложно.

«Будет сложно сохранить Джонатана Дэвида на следующий сезон. В Европе не так много нападающих с такими навыками. И ему только 22 (уже 23. — Прим. «СЭ»). Топ-клубы попытаются его подписать», — сказал Фонсека La Voix de Sports.

Контракт Дэвида с «Лиллем» истекает летом 2025 года. В этом сезоне он провел за клуб 30 матчей, забил 21 гол и отдал 4 результативные передачи.

Сборная Канады по футболу
ФК Барселона
ФК Лилль
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 28 21 3 4 68-28 66
2
 Марсель 28 18 5 5 53-28 59
3
 Ланс 28 16 9 3 47-21 57
4
 Монако 28 16 6 6 57-37 54
5
 Ренн 28 15 5 8 47-29 50
6
 Лилль 28 14 7 7 51-36 49
7
 Ницца 28 11 11 6 37-25 44
8
 Лорьян 28 12 8 8 41-37 44
9
 Реймс 28 10 13 5 36-28 43
10
 Лион 28 11 8 9 43-32 41
11
 Монпелье 28 11 3 14 44-47 36
12
 Тулуза 28 10 5 13 43-48 35
13
 Клермон Фут 28 9 7 12 27-40 34
14
 Нант 28 6 12 10 30-37 30
15
 Страсбур 28 5 11 12 34-46 26
16
 Брест 28 5 9 14 30-46 24
17
 Осер 28 5 8 15 23-51 23
18
 Труа 28 4 9 15 38-61 21
19
 Аяччо 28 6 3 19 20-50 21
20
 Анже 28 2 4 22 21-63 10
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Марсель – Монпелье
 - : -
1.04 18:00
Осер – Труа
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Ренн – Ланс
 - : -
2.04 14:00
Лилль – Лорьян
 - : -
2.04 16:00
Анже – Ницца
 - : -
2.04 16:00
Брест – Тулуза
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Клермон Фут – Аяччо
 - : -
2.04 16:00
Нант – Реймс
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Килиан Мбаппе

ПСЖ

 19
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 19
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 17
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 13
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 8
И К Ж
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 23 2 4
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 21 2 3
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 22 2 2
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