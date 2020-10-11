Полузащитник «Лиона» Какере заразился коронавирусом
Полузащитник «Лиона» и молодежной сборной Франции Максанс Какере сдал положительный тест на коронавирус, сообщает сайт Федерации футбола Франции.
Таким образом, футболист пропустит матч против молодежной сборной Словакии в рамках отборочного турнира чемпионата Европы. Эта игра состоится 12 октября.
Теперь игрок вернется домой и должен будет находиться на самоизоляции. Также положительный тест на COVID-19 сдали один из сотрудников сборной и работник службы безопасности. Они также вынуждены покинуть команду.
20-летний Максанс Какере в текущем сезоне провел пять матчей за «Лион» во всех турнирах.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.