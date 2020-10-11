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Полузащитник «Лиона» Какере заразился коронавирусом

00:09
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Полузащитник «Лиона» и молодежной сборной Франции Максанс Какере сдал положительный тест на коронавирус, сообщает сайт Федерации футбола Франции.

Таким образом, футболист пропустит матч против молодежной сборной Словакии в рамках отборочного турнира чемпионата Европы. Эта игра состоится 12 октября.

Теперь игрок вернется домой и должен будет находиться на самоизоляции. Также положительный тест на COVID-19 сдали один из сотрудников сборной и работник службы безопасности. Они также вынуждены покинуть команду.

20-летний Максанс Какере в текущем сезоне провел пять матчей за «Лион» во всех турнирах.

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