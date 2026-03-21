«Осер» в меньшинстве разгромил «Брест»

«Осер» дома победил «Брест» в матче 27-го тура чемпионата Франции-2025/26 — 3:0. Игра прошла на стадионе «Аббе-Дешам».

С 9-й минуте «Осер» играл в меньшинстве. Красную карточку получил голкипер команды Донован Леон. На ворота встал Тео Де Персин, а поле покинул защитник «Осера» Фредрик Оппегор.

Голы в матче забили Брайан Око (дубль) и Дэнни Намасо.

«Осер» прервал серию их четырех матчей без побед — 2 ничьи и 2 поражения. Команда с 22 очками занимает 16-е место в турнирной таблице Лиги 1.

«Брест» с 36 очками находится на 11-й строчке.