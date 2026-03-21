Сафонов получил особую карточку с рейтингом 88 в FC 26

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов получил особенную карточку в футбольном симуляторе FC 26.

Рейтинг Сафонова составил 88. Эта карточка входит в топ-50 среди сильнейших голкиперов симулятора.

17 марта 27-летний россиянин отыграл на ноль в ответном матче против «Челси» (3:0) в 1/8 финала Лиги чемпионов. 21 марта он вышел в стартовом составе парижан в матче с «Ниццей» в 27-м туре Лиги 1 — в 12-й раз подряд во всех турнирах.

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