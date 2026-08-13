«ПСЖ» продлит контракт с Энрике до 2030 года

«Пари Сен-Жермен» близок к подписанию нового контракта с главным тренером Луисом Энрике, сообщает Culture PSG.

По информации источника, стороны уже обо всем договорились, но осталось уладить несколько деталей. Новое соглашение испанского специалиста с парижским клубом будет рассчитано до 2030 года, как и договор спортивного директора Луиса Кампоса.

Оформление продления несколько затянулось из-за насыщенного периода: возвращение игроков после чемпионата мира, подготовка к Суперкубку УЕФА и Суперкубку Франции, а также работа на трансферном рынке.

Энрике возглавляет парижан с 2023 года и уже стал одним из самых успешных тренеров в истории клуба. При нем команда выиграла трижды чемпионат Франции и Суперкубок Франции, дважды — Кубок Франции, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, а также один раз — Межконтинентальный кубок.