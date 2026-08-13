«ПСЖ» продлит контракт с Энрике до 2030 года
«Пари Сен-Жермен» близок к подписанию нового контракта с главным тренером Луисом Энрике, сообщает Culture PSG.
По информации источника, стороны уже обо всем договорились, но осталось уладить несколько деталей. Новое соглашение испанского специалиста с парижским клубом будет рассчитано до 2030 года, как и договор спортивного директора Луиса Кампоса.
Оформление продления несколько затянулось из-за насыщенного периода: возвращение игроков после чемпионата мира, подготовка к Суперкубку УЕФА и Суперкубку Франции, а также работа на трансферном рынке.
Энрике возглавляет парижан с 2023 года и уже стал одним из самых успешных тренеров в истории клуба. При нем команда выиграла трижды чемпионат Франции и Суперкубок Франции, дважды — Кубок Франции, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, а также один раз — Межконтинентальный кубок.
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1
|ПСЖ
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2
|Ланс
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3
|Лилль
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4
|Лион
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5
|Марсель
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6
|Ренн
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7
|Монако
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8
|Страсбур
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9
|Тулуза
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10
|Лорьян
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|0-0
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11
|Париж
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|0-0
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12
|Брест
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|0-0
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13
|Анже
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|0-0
|0
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14
|Гавр
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|0-0
|0
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15
|Осер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Труа
|0
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|0-0
|0
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18
|Ле Ман
|0
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|0-0
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|21.08
|21:45
|Марсель – Страсбур
|- : -
|22.08
|18:15
|Ланс – Осер
|- : -
|22.08
|21:45
|Ле Ман – Брест
|- : -
|22.08
|21:45
|Ницца – Лорьян
|- : -
|22.08
|21:45
|Тулуза – Лион
|- : -
|22.08
|21:45
|Труа – Париж
|- : -
|23.08
|16:00
|Анже – Лилль
|- : -
|23.08
|18:15
|Гавр – Монако
|- : -
|23.08
|21:45
|ПСЖ – Ренн
|- : -