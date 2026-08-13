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13 августа, 06:57

«ПСЖ» продлит контракт с Энрике до 2030 года

Евгений Козинов
Корреспондент
Луис Энрике.
Фото AFP

«Пари Сен-Жермен» близок к подписанию нового контракта с главным тренером Луисом Энрике, сообщает Culture PSG.

По информации источника, стороны уже обо всем договорились, но осталось уладить несколько деталей. Новое соглашение испанского специалиста с парижским клубом будет рассчитано до 2030 года, как и договор спортивного директора Луиса Кампоса.

Оформление продления несколько затянулось из-за насыщенного периода: возвращение игроков после чемпионата мира, подготовка к Суперкубку УЕФА и Суперкубку Франции, а также работа на трансферном рынке.

Энрике возглавляет парижан с 2023 года и уже стал одним из самых успешных тренеров в истории клуба. При нем команда выиграла трижды чемпионат Франции и Суперкубок Франции, дважды — Кубок Франции, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, а также один раз — Межконтинентальный кубок.

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ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Луис Энрике (тренер)
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4
 Лион 0 0 0 0 0-0 0
5
 Марсель 0 0 0 0 0-0 0
6
 Ренн 0 0 0 0 0-0 0
7
 Монако 0 0 0 0 0-0 0
8
 Страсбур 0 0 0 0 0-0 0
9
 Тулуза 0 0 0 0 0-0 0
10
 Лорьян 0 0 0 0 0-0 0
11
 Париж 0 0 0 0 0-0 0
12
 Брест 0 0 0 0 0-0 0
13
 Анже 0 0 0 0 0-0 0
14
 Гавр 0 0 0 0 0-0 0
15
 Осер 0 0 0 0 0-0 0
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 Ницца 0 0 0 0 0-0 0
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21.08 21:45 Марсель – Страсбур - : -
22.08 18:15 Ланс – Осер - : -
22.08 21:45 Ле Ман – Брест - : -
22.08 21:45 Ницца – Лорьян - : -
22.08 21:45 Тулуза – Лион - : -
22.08 21:45 Труа – Париж - : -
23.08 16:00 Анже – Лилль - : -
23.08 18:15 Гавр – Монако - : -
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