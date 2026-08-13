Готье Льорис перешел в «Брест»

«Брест» подписал контракт с защитником Готье Льорисом. Соглашение рассчитано до 30 июня 2028 года.

31-летний француз перешел в «Брест» на правах свободного агента. Его предыдущей командой был «Гавр», за который он играл с 2022 года. Также в карьере младшего брата вратаря «Лос-Анджелеса» и чемпиона мира в составе сборной Франции Уго Льориса были «Осер», «Ницца» и «Газелек».

В сезоне-2025/26 в 29 матчах защитник отметился 1 голом и 1 результативной передачей.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 3 миллиона евро.