«Лион» продаст Корне в «Бернли», а на эти деньги купит Азмуна у «Зенита»

«Лион» согласился продать защитника Максвела Корне в «Бернли». Сумма сделки оценивается в 17 миллионов евро, сообщает Sports.fr.

24-летний ивуариец подпишет с английским клубом контракт на пять лет.

В прошлом сезоне Корне сыграл в 39 матчах во всех турнирах, забил четыре гола и сделал шесть результативных передач.

Полученные деньги «Лион» потратит на покупку нападающего «Зенита» Сердара Азмуна. По данным L'Equipe, за 26-летнего иранца французы заплатят 15 миллионов евро без учета бонусов.

Сам футболист уже согласовал контракт с «Лионом» до 2026 года.

В текущем сезоне Азмун провел семь матчей, забил шесть голов и сделал результативную передачу. Контракт иранца с сине-бело-голубыми рассчитан до 30 июня 2022 года.