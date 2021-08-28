«Лион» продаст Корне в «Бернли», а на эти деньги купит Азмуна у «Зенита»
«Лион» согласился продать защитника Максвела Корне в «Бернли». Сумма сделки оценивается в 17 миллионов евро, сообщает Sports.fr.
24-летний ивуариец подпишет с английским клубом контракт на пять лет.
В прошлом сезоне Корне сыграл в 39 матчах во всех турнирах, забил четыре гола и сделал шесть результативных передач.
Полученные деньги «Лион» потратит на покупку нападающего «Зенита» Сердара Азмуна. По данным L'Equipe, за 26-летнего иранца французы заплатят 15 миллионов евро без учета бонусов.
Сам футболист уже согласовал контракт с «Лионом» до 2026 года.
В текущем сезоне Азмун провел семь матчей, забил шесть голов и сделал результативную передачу. Контракт иранца с сине-бело-голубыми рассчитан до 30 июня 2022 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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