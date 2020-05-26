Голкипер «Ниццы» Бенитес продлил контракт

«Ницца» продлила контракт с вратарем Вальтером Бенитесом, сообщает официальный сайт клуба.

?? @benitezwalterok put pen to paper on a contract extension on Monday to keep him on the C?te d'Azur!



?https://t.co/U8VPlXyvdw pic.twitter.com/GUwZKpnGdy — OGC Nice ??? (@ogcnice_eng) May 25, 2020

Условия сделки не разглашаются. По информации L'Equipe, соглашение рассчитано на три года. Предыдущий контракт истекал в июне 2020 года.

27-летний Вальтер Бенитес в завершившемся сезоне провел 29 матчей за «Ниццу», пропустил 39 мячей и пять раз отыграл «на ноль».