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Голкипер «Ниццы» Бенитес продлил контракт

08:06
Вальтер Бенитес. Фото getfootballnewsfrance.com.
Вальтер Бенитес. Фото getfootballnewsfrance.com.

«Ницца» продлила контракт с вратарем Вальтером Бенитесом, сообщает официальный сайт клуба.

Условия сделки не разглашаются. По информации L'Equipe, соглашение рассчитано на три года. Предыдущий контракт истекал в июне 2020 года.

27-летний Вальтер Бенитес в завершившемся сезоне провел 29 матчей за «Ниццу», пропустил 39 мячей и пять раз отыграл «на ноль».

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