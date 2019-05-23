Эмилиано Сала перед гибелью признался в ненависти к руководству "Нанта"

Издание L'Equipe опубликовало запись голосового сообщения экс-форварда "Нанта" Эмилиано Сала, погибшего в авиакатастрофе при перелете в Кардифф. Аргентинец признался в WhatsApp своему другу, что клуб пытался продать его всеми способами.

"Прошлой ночью я отправил сообщение агенту, он позвонил мне через несколько часов. Он рассказал мне, что вчера вечером ему звонил Франк Кита (сын владельца "Нанта"), они переговорили. И... Они хотят продать меня. Есть предложение от "Кардиффа" на данный момент. Они хотят заработать много денег, поэтому ждут, что я уйду туда. Правда, что контракт хороший, но со спортивной точки зрения мне это не интересно. Итак... Они хотят заставить меня уйти туда любой ценой.

Я не боюсь, так как боролся с трудностями на протяжении всей своей карьеры, поэтому английский клуб не пугает меня. Наоборот. Но я думаю, что агент должен найти мне что-то лучше до конца трансферного окна.

Агент сказал "Кардиффу" "Нет", потому что он не хочет, чтобы я туда переходил. Он считает, что это не интересно со спортивной точки зрения, и мы можем найти вариант лучше. Но я сыт по горло и не хочу этого. Мне все равно. Конечно, хотелось бы найти что-то поинтереснее в спортивном плане и контрактном. Но иногда это сложно, и я не хочу говорить с Кита, потому что не хочу злиться, он тот, кто мне противен.

Он просто хочет продать меня в "Кардифф", потому что провел отличные переговоры и заработает деньги, которые хочет. Он хочет, чтобы я ушел туда, но даже не спросил моего мнения... Он просто думает о деньгах. Это тяжело", - сказал Сала на записи.

Напомним, ранее президент "Нанта" Вальдемар Кита заявил, что в смерти игрока виноват "Кардифф Сити".