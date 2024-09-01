«ПСЖ» добился гостевой победы над «Лиллем» в чемпионате Франции
«ПСЖ» в выездном матче 3-го тура французской лиги 1 обыграл «Лилль» — 3:1.
У парижан голы забили Витинья, Брэдли Барколя и Рандаль Коло-Муани. В составе «Лилля» отличился Эдон Жегрова.
«ПСЖ» набрал девять очков и возглавил таблицу чемпионата Франции. «Лилль» остался на шестой строчке, имея в активе шесть баллов.
В следующем матче парижане примут «Брест», а «Лилль» сыграет в гостях против «Сент-Этьена». Обе встречи пройдут 15 сентября.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Марсель
|3
|2
|1
|0
|10-4
|7
|
2
|Нант
|3
|2
|1
|0
|5-1
|7
|
3
|Ланс
|3
|2
|1
|0
|4-1
|7
|
4
|Монако
|3
|2
|1
|0
|4-1
|7
|
5
|ПСЖ
|2
|2
|0
|0
|10-1
|6
|
6
|Лилль
|2
|2
|0
|0
|4-0
|6
|
7
|Гавр
|3
|2
|0
|1
|6-5
|6
|
8
|Ницца
|3
|1
|1
|1
|6-4
|4
|
9
|Страсбур
|3
|1
|1
|1
|7-6
|4
|
10
|Реймс
|3
|1
|1
|1
|4-5
|4
|
11
|Ренн
|3
|1
|0
|2
|5-5
|3
|
12
|Брест
|3
|1
|0
|2
|5-7
|3
|
13
|Осер
|3
|1
|0
|2
|3-6
|3
|
14
|Лион
|3
|1
|0
|2
|4-8
|3
|
15
|Тулуза
|3
|0
|2
|1
|2-4
|2
|
16
|Монпелье
|3
|0
|1
|2
|2-10
|1
|
17
|Анже
|3
|0
|0
|3
|1-7
|0
|
18
|Сент-Этьен
|3
|0
|0
|3
|0-7
|0
Результаты / календарь
1 тур
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23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|30.08
|21:45
|
Лион – Страсбур
|4 : 3
|31.08
|18:00
|
Брест – Сент-Этьен
|4 : 0
|31.08
|20:00
|
Монпелье – Нант
|1 : 3
|31.08
|22:00
|
Тулуза – Марсель
|1 : 3
|1.09
|16:00
|
Монако – Ланс
|1 : 1
|1.09
|18:00
|
Анже – Ницца
|1 : 4
|1.09
|18:00
|
Гавр – Осер
|3 : 1
|1.09
|18:00
|
Реймс – Ренн
|2 : 1
|1.09
|21:45
|
Лилль – ПСЖ
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|5
|
|
Брэдли Барколя
ПСЖ
|3
|
|
Гифт Эммануэл Орбан
Лион
|2
|П
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|4
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|2
|
|
Кристофер Опери
Гавр
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Амаду Коне
Реймс
|1
|1
|0
|
|
Дейвер Мачадо
Ланс
|2
|1
|0
|
|
Адо Онайву
Осер
|2
|1
|0
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