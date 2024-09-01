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Сегодня, 23:40

«ПСЖ» добился гостевой победы над «Лиллем» в чемпионате Франции

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«ПСЖ» в выездном матче 3-го тура французской лиги 1 обыграл «Лилль» — 3:1.

У парижан голы забили Витинья, Брэдли Барколя и Рандаль Коло-Муани. В составе «Лилля» отличился Эдон Жегрова.

«ПСЖ» набрал девять очков и возглавил таблицу чемпионата Франции. «Лилль» остался на шестой строчке, имея в активе шесть баллов.

В следующем матче парижане примут «Брест», а «Лилль» сыграет в гостях против «Сент-Этьена». Обе встречи пройдут 15 сентября.

Франция. Лига 1. 3-й тур
01 сент, 21:45. Stade Pierre-Mauroy (Grand Stade Lille Metropole) (Лилль)
Лилль
1:3
ПСЖ

Футбол
ФК Лилль
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
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 И В Н П +/- О
1
 Марсель 3 2 1 0 10-4 7
2
 Нант 3 2 1 0 5-1 7
3
 Ланс 3 2 1 0 4-1 7
4
 Монако 3 2 1 0 4-1 7
5
 ПСЖ 2 2 0 0 10-1 6
6
 Лилль 2 2 0 0 4-0 6
7
 Гавр 3 2 0 1 6-5 6
8
 Ницца 3 1 1 1 6-4 4
9
 Страсбур 3 1 1 1 7-6 4
10
 Реймс 3 1 1 1 4-5 4
11
 Ренн 3 1 0 2 5-5 3
12
 Брест 3 1 0 2 5-7 3
13
 Осер 3 1 0 2 3-6 3
14
 Лион 3 1 0 2 4-8 3
15
 Тулуза 3 0 2 1 2-4 2
16
 Монпелье 3 0 1 2 2-10 1
17
 Анже 3 0 0 3 1-7 0
18
 Сент-Этьен 3 0 0 3 0-7 0
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30.08 21:45
Лион – Страсбур
 4 : 3
31.08 18:00
Брест – Сент-Этьен
 4 : 0
31.08 20:00
Монпелье – Нант
 1 : 3
31.08 22:00
Тулуза – Марсель
 1 : 3
1.09 16:00
Монако – Ланс
 1 : 1
1.09 18:00
Анже – Ницца
 1 : 4
1.09 18:00
Гавр – Осер
 3 : 1
1.09 18:00
Реймс – Ренн
 2 : 1
1.09 21:45
Лилль – ПСЖ
 - : -
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Мэйсон Гринвуд

Мэйсон Гринвуд

Марсель

 5
Брэдли Барколя

Брэдли Барколя

ПСЖ

 3
Гифт Эммануэл Орбан

Гифт Эммануэл Орбан

Лион

 2
П
Жоау Невеш

Жоау Невеш

ПСЖ

 4
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 2
Кристофер Опери

Кристофер Опери

Гавр

 2
И К Ж
Амаду Коне

Амаду Коне

Реймс

 1 1 0
Дейвер Мачадо

Дейвер Мачадо

Ланс

 2 1 0
Адо Онайву

Адо Онайву

Осер

 2 1 0
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