«ПСЖ» добился гостевой победы над «Лиллем» в чемпионате Франции

«ПСЖ» в выездном матче 3-го тура французской лиги 1 обыграл «Лилль» — 3:1.

У парижан голы забили Витинья, Брэдли Барколя и Рандаль Коло-Муани. В составе «Лилля» отличился Эдон Жегрова.

«ПСЖ» набрал девять очков и возглавил таблицу чемпионата Франции. «Лилль» остался на шестой строчке, имея в активе шесть баллов.

В следующем матче парижане примут «Брест», а «Лилль» сыграет в гостях против «Сент-Этьена». Обе встречи пройдут 15 сентября.