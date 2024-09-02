Кафанов рассказал, когда Сафонов сможет заменить Доннарумму в воротах «ПСЖ»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов поделился мнением, когда Матвей Сафонов сможет стать номером один в «ПСЖ».

— Хотим, чтобы сыграли все. Тренер вратарей «ПСЖ» просил дать Матвею провести матч с соперником, который выше по рейтингу. Матвей знает об этом.

— На каком языке вы общаетесь?

— Тренер вратарей «ПСЖ» испанец, а у нас в сборной много испаноговорящих. Онопко работает переводчиком. Доннарумма? Матвею нужно показывать уровень не ниже, он к нему подтягивается. Как только подтянется, а Доннарумма даст осечку — все произойдет.

— Чем силен Доннарумма?

Он не делает ничего лишнего. Но в топ-3 вратарей он не входит. В современном футболе, который построен на игре ногами — Матвей сильнее, — сказал Кафанов.

Сафонов дебютировал за «ПСЖ» 7 августа в товарищеском матче против австрийского «Штурма» (2:2). В матчах двух стартовых туров чемпионата Франции он не выходил на поле, а встречу 3-го тура с «Лиллем» пропускал из-за недомогания.