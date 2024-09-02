Кафанов рассказал, когда Сафонов сможет заменить Доннарумму в воротах «ПСЖ»
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов поделился мнением, когда Матвей Сафонов сможет стать номером один в «ПСЖ».
— Хотим, чтобы сыграли все. Тренер вратарей «ПСЖ» просил дать Матвею провести матч с соперником, который выше по рейтингу. Матвей знает об этом.
— На каком языке вы общаетесь?
— Тренер вратарей «ПСЖ» испанец, а у нас в сборной много испаноговорящих. Онопко работает переводчиком. Доннарумма? Матвею нужно показывать уровень не ниже, он к нему подтягивается. Как только подтянется, а Доннарумма даст осечку — все произойдет.
— Чем силен Доннарумма?
Он не делает ничего лишнего. Но в топ-3 вратарей он не входит. В современном футболе, который построен на игре ногами — Матвей сильнее, — сказал Кафанов.
Сафонов дебютировал за «ПСЖ» 7 августа в товарищеском матче против австрийского «Штурма» (2:2). В матчах двух стартовых туров чемпионата Франции он не выходил на поле, а встречу 3-го тура с «Лиллем» пропускал из-за недомогания.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|3
|3
|0
|0
|13-2
|9
|
2
|Марсель
|3
|2
|1
|0
|10-4
|7
|
3
|Нант
|3
|2
|1
|0
|5-1
|7
|
4
|Ланс
|3
|2
|1
|0
|4-1
|7
|
5
|Монако
|3
|2
|1
|0
|4-1
|7
|
6
|Лилль
|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
|
7
|Гавр
|3
|2
|0
|1
|6-5
|6
|
8
|Ницца
|3
|1
|1
|1
|6-4
|4
|
9
|Страсбур
|3
|1
|1
|1
|7-6
|4
|
10
|Реймс
|3
|1
|1
|1
|4-5
|4
|
11
|Ренн
|3
|1
|0
|2
|5-5
|3
|
12
|Брест
|3
|1
|0
|2
|5-7
|3
|
13
|Осер
|3
|1
|0
|2
|3-6
|3
|
14
|Лион
|3
|1
|0
|2
|4-8
|3
|
15
|Тулуза
|3
|0
|2
|1
|2-4
|2
|
16
|Монпелье
|3
|0
|1
|2
|2-10
|1
|
17
|Анже
|3
|0
|0
|3
|1-7
|0
|
18
|Сент-Этьен
|3
|0
|0
|3
|0-7
|0
|15.09
|00:00
|
Осер – Монако
|- : -
|15.09
|00:00
|
Ланс – Лион
|- : -
|15.09
|00:00
|
Марсель – Ницца
|- : -
|15.09
|00:00
|
Нант – Реймс
|- : -
|15.09
|00:00
|
ПСЖ – Брест
|- : -
|15.09
|00:00
|
Ренн – Монпелье
|- : -
|15.09
|00:00
|
Сент-Этьен – Лилль
|- : -
|15.09
|00:00
|
Страсбур – Анже
|- : -
|15.09
|00:00
|
Тулуза – Гавр
|- : -
|Г
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|5
|
|
Брэдли Барколя
ПСЖ
|4
|
|
Гифт Эммануэл Орбан
Лион
|2
|П
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|4
|
|
Кристофер Опери
Гавр
|2
|
|
Людовик Блас
Ренн
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Амаду Коне
Реймс
|1
|1
|0
|
|
Дейвер Мачадо
Ланс
|2
|1
|0
|
|
Адо Онайву
Осер
|2
|1
|0