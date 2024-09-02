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Кафанов рассказал, когда Сафонов сможет заменить Доннарумму в воротах «ПСЖ»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов поделился мнением, когда Матвей Сафонов сможет стать номером один в «ПСЖ».

— Хотим, чтобы сыграли все. Тренер вратарей «ПСЖ» просил дать Матвею провести матч с соперником, который выше по рейтингу. Матвей знает об этом.

— На каком языке вы общаетесь?

— Тренер вратарей «ПСЖ» испанец, а у нас в сборной много испаноговорящих. Онопко работает переводчиком. Доннарумма? Матвею нужно показывать уровень не ниже, он к нему подтягивается. Как только подтянется, а Доннарумма даст осечку — все произойдет.

— Чем силен Доннарумма?

Он не делает ничего лишнего. Но в топ-3 вратарей он не входит. В современном футболе, который построен на игре ногами — Матвей сильнее, — сказал Кафанов.

Сафонов дебютировал за «ПСЖ» 7 августа в товарищеском матче против австрийского «Штурма» (2:2). В матчах двух стартовых туров чемпионата Франции он не выходил на поле, а встречу 3-го тура с «Лиллем» пропускал из-за недомогания.

Матвей Сафонов
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Виталий Кафанов
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 ПСЖ 3 3 0 0 13-2 9
2
 Марсель 3 2 1 0 10-4 7
3
 Нант 3 2 1 0 5-1 7
4
 Ланс 3 2 1 0 4-1 7
5
 Монако 3 2 1 0 4-1 7
6
 Лилль 3 2 0 1 5-3 6
7
 Гавр 3 2 0 1 6-5 6
8
 Ницца 3 1 1 1 6-4 4
9
 Страсбур 3 1 1 1 7-6 4
10
 Реймс 3 1 1 1 4-5 4
11
 Ренн 3 1 0 2 5-5 3
12
 Брест 3 1 0 2 5-7 3
13
 Осер 3 1 0 2 3-6 3
14
 Лион 3 1 0 2 4-8 3
15
 Тулуза 3 0 2 1 2-4 2
16
 Монпелье 3 0 1 2 2-10 1
17
 Анже 3 0 0 3 1-7 0
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 Сент-Этьен 3 0 0 3 0-7 0
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