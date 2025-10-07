Головин в ближайшие дни вернется в общую группу «Монако»: «Ждем к Лиге чемпионов»
Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о состоянии игрока.
«Состояние хорошее, динамика положительная. В ближайшие дни Александр будет готовиться в общей группе. Ждем возвращения к матчам Лиги чемпионов», — сказал Клюев «СЭ».
В текущем сезоне Головин провел 3 матча за «Монако» во всех турнирах. Он выступает за монегасков с 2018 года. По данным портала Transfermarkt, он пропустил из-за повреждений 16 игр команды в прошедшем сезоне.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|7
|5
|1
|1
|13-5
|16
|
2
|Марсель
|7
|5
|0
|2
|15-5
|15
|
3
|Страсбур
|7
|5
|0
|2
|14-7
|15
|
4
|Лион
|7
|5
|0
|2
|9-5
|15
|
5
|Монако
|7
|4
|1
|2
|16-12
|13
|
6
|Ланс
|7
|4
|1
|2
|10-6
|13
|
7
|Лилль
|7
|3
|2
|2
|14-10
|11
|
8
|Париж
|7
|3
|1
|3
|12-13
|10
|
9
|Тулуза
|7
|3
|1
|3
|11-12
|10
|
10
|Ренн
|7
|2
|4
|1
|9-10
|10
|
11
|Брест
|7
|2
|2
|3
|11-11
|8
|
12
|Ницца
|7
|2
|2
|3
|9-12
|8
|
13
|Лорьян
|7
|2
|1
|4
|9-16
|7
|
14
|Гавр
|7
|1
|3
|3
|8-10
|6
|
15
|Нант
|7
|1
|3
|3
|5-7
|6
|
16
|Осер
|7
|2
|0
|5
|5-10
|6
|
17
|Анже
|7
|1
|2
|4
|3-11
|5
|
18
|Метц
|7
|0
|2
|5
|5-16
|2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|17.10
|21:45
|
ПСЖ – Страсбур
|- : -
|18.10
|18:00
|
Ницца – Лион
|- : -
|18.10
|20:00
|
Анже – Монако
|- : -
|18.10
|22:05
|
Марсель – Гавр
|- : -
|19.10
|16:00
|
Ланс – Париж
|- : -
|19.10
|18:15
|
Лорьян – Брест
|- : -
|19.10
|18:15
|
Ренн – Осер
|- : -
|19.10
|18:15
|
Тулуза – Метц
|- : -
|19.10
|21:45
|
Нант – Лилль
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Ансу Фати
Монако
|5
|
|
Хоакин Паникелли
Страсбур
|5
|
|
Эстебан Леполь
Ренн
|4
|П
|
|
Ламин Камара
Монако
|3
|
|
Людовик Айорк
Брест
|3
|
|
Витор Феррейра Витинья
ПСЖ
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Садибу Сане
Метц
|4
|1
|1
|
|
Махди Камара
Ренн
|5
|1
|1
|
|
Фредрик Оппегор
Осер
|5
|1
|1
Новости