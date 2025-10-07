Футбол
Сегодня, 11:15

Головин в ближайшие дни вернется в общую группу «Монако»: «Ждем к Лиге чемпионов»

Артем Бухаев
Корреспондент
Александр Головин.
Фото Global Look Press

Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о состоянии игрока.

«Состояние хорошее, динамика положительная. В ближайшие дни Александр будет готовиться в общей группе. Ждем возвращения к матчам Лиги чемпионов», — сказал Клюев «СЭ».

В текущем сезоне Головин провел 3 матча за «Монако» во всех турнирах. Он выступает за монегасков с 2018 года. По данным портала Transfermarkt, он пропустил из-за повреждений 16 игр команды в прошедшем сезоне.

Александр Головин
Футбол
ФК Монако
  • Victorns

    Какие они все, Черышев, Головин, Захарян, хрустальные. Не европейского посола.

    07.10.2025

    • «ПСЖ» вступил в спор с Федерацией футбола Франции из-за сообщения о повреждении Баркола
