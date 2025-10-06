«ПСЖ» вступил в спор с Федерацией футбола Франции из-за сообщения о повреждении Баркола
«ПСЖ» заявил о намерении оспорить заявление Федерации футбола Франции (FFF) по поводу травмы нападающего Брэдли Баркола.
Ранее FFF указала на повреждение у 23-летнего игрока правого подколенного сухожилия, полученное в матче Лиги чемпионов против «Аталанты», который прошел 17 сентября. В связи с этим Баркола в заявке сборной Франции на октябрьские игры заменил вингер «Ланса» Флорьян Товен.
«ПСЖ» с удивлением отреагировал на пресс-релиз FFF относительно состояния здоровья форварда, информация в котором, как отметили парижане, не соответствует сведениям, предоставленным медицинским штабом клуба.
«ПСЖ» направил FFF медицинское заключение по Брэдли Баркола, которое никоим образом не указывало на наличие у него хронической травмы после встречи с «Аталантой». Врачебная тайна должна соблюдаться ради блага всех сторон», — приводит L'Еquipe текст заявления «ПСЖ».
Сборная Франции 10 октября сыграет с Азербайджаном в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026, а 13 октября встретится с Исландией.
