Сегодня, 22:19

«ПСЖ» вступил в спор с Федерацией футбола Франции из-за сообщения о повреждении Баркола

Алина Савинова

«ПСЖ» заявил о намерении оспорить заявление Федерации футбола Франции (FFF) по поводу травмы нападающего Брэдли Баркола.

Ранее FFF указала на повреждение у 23-летнего игрока правого подколенного сухожилия, полученное в матче Лиги чемпионов против «Аталанты», который прошел 17 сентября. В связи с этим Баркола в заявке сборной Франции на октябрьские игры заменил вингер «Ланса» Флорьян Товен.

«ПСЖ» с удивлением отреагировал на пресс-релиз FFF относительно состояния здоровья форварда, информация в котором, как отметили парижане, не соответствует сведениям, предоставленным медицинским штабом клуба.

«ПСЖ» направил FFF медицинское заключение по Брэдли Баркола, которое никоим образом не указывало на наличие у него хронической травмы после встречи с «Аталантой». Врачебная тайна должна соблюдаться ради блага всех сторон», — приводит L'Еquipe текст заявления «ПСЖ».

Сборная Франции 10 октября сыграет с Азербайджаном в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026, а 13 октября встретится с Исландией.

Футбол
Сборная Франции по футболу
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
