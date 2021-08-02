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Соперник «Рубина» «Ракув» проиграл «Ягеллонии» в чемпионате Польши

00:59
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В матче второго тура чемпионата Польши «Ягеллония» победила «Ракув» (3:0).

Дубль у победителей сделал Тарас Романчук. Также отличился Хесус Имас.

«Ракув» — соперник «Рубина» по третьему отборочному раунду Лиги конференций. Матчи пройдут 5 и 12 августа.

Чемпионат Польши

Экстракласса

2-й тур

«Ягеллония» — «Ракув» — 3:0 (2:0)

Голы: Романчук, 35, 87, Имас, 38

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Евгений Петров все материалы автора

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