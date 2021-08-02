Соперник «Рубина» «Ракув» проиграл «Ягеллонии» в чемпионате Польши
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В матче второго тура чемпионата Польши «Ягеллония» победила «Ракув» (3:0).
Дубль у победителей сделал Тарас Романчук. Также отличился Хесус Имас.
«Ракув» — соперник «Рубина» по третьему отборочному раунду Лиги конференций. Матчи пройдут 5 и 12 августа.
Чемпионат Польши
Экстракласса
2-й тур
«Ягеллония» — «Ракув» — 3:0 (2:0)
Голы: Романчук, 35, 87, Имас, 38
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