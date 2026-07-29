«Тигре» проиграл «Насьоналю», но вышел в 1/8 финала Южноамериканского кубка

Уругвайский «Насьональ» в гостях победил аргентинский «Тигре» в ответном матче 1/16 финала Южноамериканского кубка — 2:1.

Счет на 11-й минуте открыл нападающий гостей Макси Гомес. На 31-й минуте форвард «Насьоналя» Макс Сильвера сделал счет 2:0. На 82-й минуте нападающий «Тигре» Сантьяго Лопес отыграл один мяч. На 65-й минуте после вмешательства ВАР еще один гол Лопеса был отменен (офсайд).

В первом матче «Тигре» выиграл со счетом 3:0 и по сумме двух встреч (4:2) вышел в 1/8 финала Южноамериканского кубка.