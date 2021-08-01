«Бешикташ» хочет подписать Диего Косту на два года

«Бешикташ» хочет усилиться испанским форвардом Диего Костой, сообщает в Twitter журналист Николо Скира.

По данным источника, турецкий клуб планирует бесплатно подписать игрока и заключить с ним контракт до 2023 года с зарплатой в 3 миллиона евро в год плюс подписной бонус в размере 2 миллионов евро, который будет выплачен в два этапа. «Бешикташ» ждет ответа от игрока на следующей неделе.

Последним клубом Косты был «Атлетико». Он покинул команду в декабре 2020 года. Ранее футболист также выступал за «Челси», «Райо Вальекано», «Вальядолид», «Альбасете», «Сельту», «Брагу» и «Пенафиэль».