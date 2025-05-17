«Сьон» может уволить главного тренера из-за разногласий с Миранчуком

Дидье Толо может покинуть пост главного тренера швейцарского «Сьона» из-за разногласий с российским полузащитником Антоном Миранчуком, сообщает Legalbet.ru.

По информации источника, президент «Сьона» Кристиан Константен считает, что Толо использует Миранчука не на той позиции. Это может привести к отставке французского специалиста.

В январе Толо публично раскритиковал Миранчука, сказав: «Мне недостаточно того, что он делает на поле».