«Сьон» может уволить главного тренера из-за разногласий с Миранчуком
Дидье Толо может покинуть пост главного тренера швейцарского «Сьона» из-за разногласий с российским полузащитником Антоном Миранчуком, сообщает Legalbet.ru.
По информации источника, президент «Сьона» Кристиан Константен считает, что Толо использует Миранчука не на той позиции. Это может привести к отставке французского специалиста.
В январе Толо публично раскритиковал Миранчука, сказав: «Мне недостаточно того, что он делает на поле».
Источник: Legalbet.ru
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