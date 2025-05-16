Миранчук вернулся в строй перед матчем с «Грассхоппером»

Полузащитник Антон Миранчук, выступающий за швейцарский «Сьон», 13 мая пропустил матч против «Санкт-Галлена» (1:1).

29-летнего россиянина не было в заявке из-за повреждения, полученного на утренней разминке в день игры.

Как стало известно «СЭ», в пятницу, 16 мая, Миранчук работал без ограничений в общей группе. Решение о его участии в субботней встрече с «Грассхопером» будет принято утром в день матча.

За два тура до окончания сезона в суперлиге «Сьон» занимает 9-е место в общей турнирной таблице, набрав 41 очко.