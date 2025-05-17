«Спортинг» в 21-й раз выиграл чемпионат Португалии

«Спортинг» под руководством Руя Боржеса стал чемпионом Португалии сезона-2024/25.

В заключительном туре зелено-белые победили «Виторию Гимарайнш» со счетом 2:0. Клуб из Лиссабона занял первое место в турнирной таблице с 82 очками, опередив на два балла «Бенфику», которая в 34-м туре сыграла вничью с «Брагой» (1:1).

Бронзовые медали чемпионата завоевал «Порту» (71 очко).

«Спортинг» выиграл турнир второй сезон подряд и 21-й раз в истории. Рекордсменом по победам в чемпионате Португалии является «Бенфика» (38).