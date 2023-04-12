В «Базеле» назвали слухами информацию об интересе к российскому футболисту Егору Пруцеву

Руководитель пресс-службы «Базеля» Саймон Уолтер в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию «Чемпионата» об интересе клуба к российскому полузащитнику «Црвены Звезды» Егору Пруцеву.

«Мы никогда не комментируем трансферные слухи», — сказал Уолтер «СЭ».

Пруцев высутпает за сербскую команду с лета 2022 года.

В текущем сезоне 20-летний россиянин сыграл за «Црвену Звезду» шесть матчей во всех турнирах и не отличился результативными действиями.