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Сегодня, 18:19

В «Базеле» назвали слухами информацию об интересе к российскому футболисту Егору Пруцеву

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Руководитель пресс-службы «Базеля» Саймон Уолтер в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию «Чемпионата» об интересе клуба к российскому полузащитнику «Црвены Звезды» Егору Пруцеву.

«Мы никогда не комментируем трансферные слухи», — сказал Уолтер «СЭ».

Пруцев высутпает за сербскую команду с лета 2022 года.

В текущем сезоне 20-летний россиянин сыграл за «Црвену Звезду» шесть матчей во всех турнирах и не отличился результативными действиями.

Футбол
ФК Базель
ФК Црвена Звезда
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