Виейра возглавил сборную Сенегала

Французский специалист Патрик Виейра стал главным тренером сборной Сенегала, сообщает Федерация футбола страны.

Последним местом работы Виейра был «Дженоа», который он покинул в ноябре 2025 года. Также он тренировал «Страсбур», «Кристал Пэлас», «Нью-Йорк Сити», «Ниццу» и молодежку «Манчестер Сити».

Виейра сменил в сборной Сенегала Папа Тиава, который занимал пост с 2024 года. В 2026 году сенегальцы выиграли Кубок африканских наций, однако позднее Африканская конфедерация футбола присудила ей поражение из-за поведения тренера и игроков во время финального матча против сборной Марокко. На чемпионате мира-2026 сенегальская команда дошла до 1/16 финала, где проиграла Бельгии со счетом 2:3 в дополнительное время.