Роналду избежал наказания за непристойный жест фанатам

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду не понесет наказания за непристойный жест, показанный фанатам после матча с «Аль-Хилялем» (0:2). Об этом сообщается в заявлении дисциплинарного и этического комитета Футбольной ассоциации Саудовской Аравии.

Организация изучила инцидент и вынесла свой вердикт: никаких дальнейших наказаний Роналду не требуется. Единственный штраф, вынесенный комитетом по итогам матча, — это штраф в размере 15 000 риалов, который не подлежит обжалованию, из-за позднего выхода игроков «Аль-Насра» на поле в начале второго тайма. Роналду избежал наказания, поскольку была просмотрена только официальная трансляция матча, а не видео, размещенные в социальных сетях.

Португальский форвард после матча 25-го тура чемпионата страны против «Аль-Хиляля» схватил себя за пах в ответ на выкрики имени Лионеля Месси с трибун.

«Аль-Наср» потерпел третье поражение в сезоне и идет на 2-й строчке в турнирной таблице, набрав 53 очка.