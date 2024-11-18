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Представитель Худякова: «К сожалению, Даниил не получает шанса в «Штурме»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Владимир Кузьмичев, представитель российского голкипера «Штурма» Даниила Худякова, ответил на вопрос о будущем футболиста.

«Даниил, к сожалению, шанса не получает. Но работает, настроение у него пока боевое. Ждем, когда получит свой шанс. Там уже будет от него зависеть.

Нет ли желания уйти в аренду? Дане пока все нравится: отношение тренерского штаба, клубного персонала. Пока предпосылок нет. Все-таки он постарается доказать там свою состоятельность», — цитирует Кузьмичева «РБ Спорт».

Худяков летом перешел в «Штурм» после завершения контракта с «Локомотивом». С того момента 20-летний голкипер не провел ни одного матча.

Источник: «РБ Спорт»
Даниил Худяков
Футбол
ФК Штурм
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