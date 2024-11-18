Рэпер OG Buda назвал свой топ лучших игроков в истории футбола: «Забрали бы все кубки»

Рэпер Григорий Ляхов, более известный как OG Buda, в разговоре с «СЭ» назвал лучших футболистов в истории.

«Лучший игрок в истории футбола — Зубастик (Роналдо. — Прим. «СЭ»). Это феноменальный футболист. Еще отметил бы Криштиану и Жуниньо взял бы на штрафные. Игоря Акинфеева тоже и к Зубастику в пару возьму праймового Павлюченко. Отвечаю, забрали бы все кубки», — сказал Ляхов «СЭ».

17 ноября OG Buda выступил на стадионе «ВТБ Арена» перед товарищеским матчем «Динамо» и «Амкала» (2:3).