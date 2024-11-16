Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 04:58

Канчельскис назвал катастрофой результаты работы Черчесова в сборной Казахстана

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис оценил работу российского специалиста Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной Казахстана. Национальная команда страны не одержала ни одной победы в пяти матчах под руководством 61-летнего россиянина.

«Можно ли назвать 0:10 в четырех матчах катастрофой? Ну, это да, согласен, согласен. Здесь у Черчесова не пошло, не его команда, чисто не его команда. По нему принимать решение будет Казахстанская федерация», — цитирует Канчельскиса «ВсеПроСпорт».

14 ноября сборная Казахстана дома уступила Австрии (0:2) в матче 5-го тура лиги В Лиги Наций и досрочно вылетела в лигу C, это поражение стало для казахов 4-м за время работы с Черчесовым.

17 ноября национальную команду Казахстана ожидает встреча на выезде с Норвегией.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Андрей Канчельскис
Станислав Черчесов
Футбол
Сборная Казахстана по футболу
Читайте также
Из торговых сетей попросили изъять консервы с личинками червей
Китай наращивает экономику в ожидании торговой войны с Трампом. Что пишут СМИ
Майк Тайсон дал пощечину Джейку Полу во время стердауна
Российский теннисист Медведев подвел итоги сезона-2024
Московскую квартиру Касьянова за 700 млн призвали изъять в пользу государства
«Станковичу надо быстрее разобраться в командной игре». Юрий Ковтун — об увольнении Амарала, целях «Спартака»
Популярное видео
«Рубин» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Пари НН»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Факел»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 10 ноября
«Родина» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 9 ноября
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Балтика»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Арсенал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Сочи»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Реал» — «Милан»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«ПСВ» — «Жирона»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Олег Романцев: «Постоянное доминирование «Зенита» — плохо для РПЛ»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Слуцкий — о любви китайских фанатов: «Я себя чувствую, как какая-то Алина Загитова»

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости