«Никуда я не ухожу». Кононов отреагировал на новости о «Риге»
21:52
Главный тренер «Риги» Олег Кононов опроверг информацию о возможном уходе из латвийской команды. Ранее стало известно, что 54-летний белорусский специалист покинул расположение команды из-за семейных обстоятельств.
— Никуда я не ухожу, — заявил в интервью «СЭ» Кононов. — Еду домой на некоторое время по семейным обстоятельствам, после чего вернусь к своим обязанностям в «Риге». (Игорь Рабинер)
«Рига» лидирует в турнирной таблице чемпионата Латвии с 45 очками после 17 туров.
Кононов работал в «Спартаке» с 2018-го по 2019-й. В сезоне-2018/19 красно-белые заняли пятое место в РПЛ.