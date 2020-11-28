«Млада Болеслав» с Татаевым проиграла аутсайдеру чемпионата Чехии
«Млада Болеслав» уступила «Пршибраму» в матче 9-го тура чемпионата Чехии — 1:2. В составе «Млады» 90 минут отыграл россиянин Алексей Татаев.
Для «Пршибрама» победа стала первой в сезоне, он занимает последнее место в турнирной таблице. «Млада» идет 14-й, в 3 очках от зоны вылета.
Чемпионат Чехии
Высшая лига
9-й тур
«Пршибрам» — «Млада Болеслав» — 2:1 (0:1)
Голы: Школа, 28 (0:1). Вольтр, 64 (1:1). Вавра, 76 (2:1).
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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