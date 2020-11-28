Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Зарубежные

«Млада Болеслав» с Татаевым проиграла аутсайдеру чемпионата Чехии

20:01
Теги:

«Млада Болеслав» уступила «Пршибраму» в матче 9-го тура чемпионата Чехии — 1:2. В составе «Млады» 90 минут отыграл россиянин Алексей Татаев.

Для «Пршибрама» победа стала первой в сезоне, он занимает последнее место в турнирной таблице. «Млада» идет 14-й, в 3 очках от зоны вылета.

Чемпионат Чехии

Высшая лига

9-й тур

«Пршибрам» — «Млада Болеслав» — 2:1 (0:1)

Голы: Школа, 28 (0:1). Вольтр, 64 (1:1). Вавра, 76 (2:1).

Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир