Массовой дракой закончился матч Кубка Либертадорес. Видео

"Годой Крус" с минимальным счетом обыграл "Универсидад де Консепсьон" в матче 6-го тура Кубка Либертадорес (1:0). В концовке встречи произошла массовая драка между командами, итогом которой стало два удаления.

В другом матче этой группы "Олимпия" на своем поле уступила "Кристалю" (0:1).

В плей-офф вышли аргентинская и парагвайская команды.

Кубок Либертадорес

6-й тур

Группа C

"Годой Крус" (Аргентина) - "Универсидад де Консепсьон" (Чили) - 1:0 (1:0)

Гол: Гонсалес, 24.

Удаления: Энрикес (Г), 90+5. Баллон (У), 90+5.

Con incidentes termina Godoy Cruz vs U. de Concepción en Mendoza pic.twitter.com/u7eBVAoBlx – Carlos Campos (@CaarlosIgnacio) 10 мая 2019 г.

"Олимпия Асунсьон" (Парагвай) - "Спортинг Кристаль" (Перу) - 0:1 (0:1)

Гол: Паласиос, 45+1.