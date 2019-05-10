Массовой дракой закончился матч Кубка Либертадорес. Видео

"Годой Крус" с минимальным счетом обыграл "Универсидад де Консепсьон" в матче 6-го тура Кубка Либертадорес (1:0). В концовке встречи произошла массовая драка между командами, итогом которой стало два удаления.
В другом матче этой группы "Олимпия" на своем поле уступила "Кристалю" (0:1).
В плей-офф вышли аргентинская и парагвайская команды.
Кубок Либертадорес
6-й тур
Группа C
"Годой Крус" (Аргентина) - "Универсидад де Консепсьон" (Чили) - 1:0 (1:0)
Гол: Гонсалес, 24.
Удаления: Энрикес (Г), 90+5. Баллон (У), 90+5.
Con incidentes termina Godoy Cruz vs U. de Concepción en Mendoza pic.twitter.com/u7eBVAoBlx– Carlos Campos (@CaarlosIgnacio) 10 мая 2019 г.
"Олимпия Асунсьон" (Парагвай) - "Спортинг Кристаль" (Перу) - 0:1 (0:1)
Гол: Паласиос, 45+1.
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