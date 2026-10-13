Гол Роналду принес «Аль-Насру» победу над «Нефтчи» из Узбекистана в азиатской ЛЧ

«Аль-Наср» на своем поле обыграл узбекистанский «Нефтчи» в матче 2-го тура азиатской Лиги чемпионов — 3:1.

Игра стартовала с часовой задержкой из-за объявления о ракетной опасности в столице Саудовской Аравии.

Автором победного гола стал Криштиану Роналду. 41-летний португалец отличился на 42-й минуте. Забитый мяч стал для Роналду 981-м в карьере.

Еще один гол на 33-й минуте забил Анжело. На 78-й минуте «Аль-Наср» установил окончательный счет благодаря автоголу Анваржона Гофурова.

У гостей на 51-й минуте отличился Алишер Одилов.

«Нефтчи» завершил матч в меньшинстве — Икромжон Алибаев получил прямую красную карточку на 65-й минуте.

«Аль-Наср» одержал первую победу в турнире — в 1-м туре команда Роналду уступила «Аль-Айну» из ОАЭ. В следующем туре «Аль-Наср» встретится с «Аль-Васлом» из ОАЭ.

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