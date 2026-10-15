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Президент АФК допустил перенос Кубка Азии на 2028 год

Президент Азиатской футбольной конфедерации (АФК) шейх Салман бин Ибрагим Аль Халифа заявил, что Кубок Азии-2027, который должен пройти в Саудовской Аравии, может быть перенесен на год.

«Мы не спешим с решением по Кубку Азии, который должен пройти в Саудовской Аравии в январе. Мы можем подождать до конца ноября, ситуация в регионе может очень быстро измениться. Мы можем отложить турнир на год, до 2028-го, если потребуется. Но сейчас мы следим за ситуацией, и все идет по расписанию», — приводит Reuters слова Аль Халифы.

Турнир запланирован на период с 7 января по 5 февраля 2027 года. В нем примут участие сыграют 24 сборные, матчи должны пройти в Эр-Рияде, Джидде и Эль-Хобаре.

Никита Давыдов

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