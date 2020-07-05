«Кошице» просит помощи у болельщиков. Клубу нужно 700 тысяс евро

«Кошице» на своем сайте разместил обращение к фанатам. Команде необходимо собрать 700 тысяч евро до 15 июля. Клуб может отказаться от участия в следующем сезоне Экстралиги из-за финансовых проблем.

— Призываем хоккейное сообщество Кошице помочь клубу. Сделать это можно с помощью пожертвований, покупок в интернет-магазине и других способов", — говорится на сайте команды.

Главному спонсору команды, компании US Steel Kosice, пришлось урезать финансирование вследствие серьёзнейшего кризиса. «Кошице» необходимо заплатить 330 тысяч евро, в том числе 200 тысяч за аренду домашней арены.

Напомним, что минувший сезон в Словакии был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса.