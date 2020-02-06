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Кононов рассказал, почему решил возглавить «Ригу»

19:35
Олег Кононов. Фото Фото ФК «Рига»
Олег Кононов. Фото Фото ФК «Рига»
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Новый главный тренер «Риги» Олег Кононов в интервью клубному телевидению отметил, что одной из причин выбора в пользу латвийского клуба стала его амбициозность.

— Очень рад оказаться в этом клубе и в этом замечательном городе, — сказал Кононов. — «Рига» — это клуб, который ставит большие задачи и цели, а также играет в Лиге чемпионов. Для меня очень важно, что команда амбициозная и хочет прогрессировать.

Команда хочет играть в атакующий футбол, смотрел матчи «Риги» на сборах, а также в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Приятно, что наши интересы совпадают, так как мне важно, чтобы команда играла в футбол и добивалась при этом результата. Хотелось бы помогать ей прогрессировать.

«Рига» — чемпион Латвии. В феврале команда примет участие в Кубке ФНЛ. Последним местом работы Кононова был «Спартак», который он покинул в сентябре 2019 года.

Дополнительная информация:

https://www.facebook.com/rigafootballclub/videos/483154365710551/

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