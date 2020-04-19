Каррера рассказал о жизни на карантине

Главный тренер АЕКа Массимо Каррера рассказал, чем занимается во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

— Нам можно выходить только в магазин. Бегаю, но не каждый день, да оно и не надо. Очень тяжело находиться дома столько времени. Мы должны просто принять это. В домашних условиях стрижку мне сделала жена.

Друзья присылают мне газеты из Италии. Смотрю телевизор, в основном Neflix. Работаю: просматриваю матчи, тренируемся с командой по Skype, делаем физические упражнения и проводим беговые тренировки. Вместе с ассистентом подсчитываем статистику.

Возобновление чемпионата? Не знаю, когда это произойдет. 24 апреля состоится встреча Федерации футбола Греции, на которой должны решить, когда он возобновится, — сказал Каррера во время прямого эфира Instagram с журналисткой Марией Командной.