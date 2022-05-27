Хвича уже подписал контракт с «Наполи», но он может сыграть за «Динамо» Батуми в квалификации ЛЧ

Президент и владелец батумского «Динамо» Арчил Беридзе в интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру сообщил, что вингер его команды Хвича Кварацхелия, до конца марта выступавший за «Рубин», уже подписал контракт с «Наполи», но пока не стал разглашать его детали.

— Контракт уже подписан, — сказал Беридзе. — Недавно представители «Наполи» приезжали в Батуми. Официальной информации об этом еще не было, а вся она — о сроках и деталях трансфера — появится, когда Хвича поедет в Неаполь.

Также президент «Динамо» рассказал, что в ближайшее время вместе с агентом Кварацхелии отправился в Неаполь, чтобы постараться решить вопрос об участии Хвичи в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов за клуб из Батуми.

— Хотя бы на первую игру, — отметил Беридзе. — Это моя очень большая мечта. Мы с агентом Хвичи Мамукой Джугели через несколько дней отправляемся в Неаполь, и там все решится. Верим, что сможем договориться, поскольку футболист может в квалификации еврокубков сыграть за один клуб, а в групповом турнире — уже за другой.