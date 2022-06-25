Эйден Макгиди перешел в шотландский «Хайберниан»

Бывший футболист «Спартака» Эйден Макгиди перешел в «Хайберниан».

36-летний ирландец подписал контракт с шотландским клубом до конца июня 2023 года.

Предыдущим клубом Макгиди был «Сандерленд», футболист выступал за команду с июля 2020 года. В сезоне-2021/22 он забил 3 гола и сделал 4 результативных передачи в 14 матчах за «черных котов» в третьем по силе дивизионе чемпионата Англии.

Макгиди играл за «Спартак» с августа 2010 года по январь 2014 года. Вместе с красно-белыми он становился серебряным призером чемпионата России в сезоне-2011/12.