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Рикельме: «Мне посчастливилось играть с Марадоной и Месси. Это величайшие игроки в истории аргентинского футбола»

Рикельме назвал Марадону и Месси величайшими игроки в истории аргентинского футбола
Карен Саркисян
Корреспондент
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Бывший полузащитник сборной Аргентины Хуан Роман Рикельме поделился мнением об игре с нападающими Диего Марадоной и Лионелем Месси.

«Мне посчастливилось играть с Марадоной и Месси, — приводит слова Рикельме TyC. — Я старался играть как можно лучше. Это величайшие игроки в истории аргентинского футбола».

По словам экс-полузащитника, ему было очень легко играть с Марадоной и Месси.

«С Месси мне повезло играть в сборной и на Олимпийских играх 2008 года. Лионель знает, что я очень люблю его, он очень любит меня. Мы разговаривали довольно часто, время шло очень быстро. Нам очень понравилось», — сказал он.

Рикельме выступал за сборную Аргентины с 1997 по 2009 год. В составе национальной команды экс-полузащитник завоевал золотую медаль летних Олимпийских игр 2008 года, а также выиграл серебряные медали Кубка конфедераций в 2005-м и Кубка Америки в 2007-м.

Источник: https://www.tycsports.com/boca-juniors/boca-juan-roman-riquelme-tyc-sports-id444867.html
Диего Марадона
Лионель Месси
Хуан Роман Рикельме
Футбол
Сборная Аргентины по футболу
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