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Сегодня, 17:23

Тренер Кириченко заявил, что будет помогать Бердыеву в иранском «Тракторе»

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Бывший главный тренер «Уфы» Дмитрий Кириченко заявил, что может помогать Курбану Бердыеву в иранском «Тракторе».

— Войдете ли вы в штаб Бердыева?

— Думаю, что да, — цитирует Кириченко «РБ Спорт». — Но могу говорить только за себя. Больше ничего не знаю.

— Вам что-нибудь известно об иранском футболе?

— Я ничего не знаю про иранский футбол. Я в Иране никогда не был. Наверное, это очень интересный опыт. Надеюсь, что мне понравится.

20 июня Бердыев возглавил иранский «Трактор» и стал техническим директором клуба. Ранее 69-летний специалист был главным тренером «Кайрата», с которым становился бронзовым призером чемпионата Казахстана и выигрывал Кубок страны.

В прошлом сезоне Кириченко работал в тренерском штабе «Кайрата».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-kirichenko-zayavil-chto-mozhet-stat-pomoshhnikom-berdy-eva-v-iranskom-traktore/
Дмитрий Кириченко
ФК Кайрат
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