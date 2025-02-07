Гунько — об уходе Игнатьева: «Этот вариант показался ему перспективнее и выгоднее»

Главный тренер «Урарту» Дмитрий Гунько в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о причинах ухода нападающего Ивана Игнатьева в алжирскую «Кубилию».

«У нас была с Ваней договоренность, что если и его, и нас будет устраивать предложение и он захочет сменить обстановку, то он может это сделать. Он принял решение поехать в Алжир. Мы побеседовали, каждый высказал свою позицию. Случилось так, как случилось. Он был достаточно мотивирован ехать именно туда, в эту команду. Этот вариант показался ему перспективнее и выгоднее в плане его дальнейшего развития. Мне хотелось, чтобы он остался, но, видя его желание, клуб счел принять его позицию и отпустить туда, куда он хочет», — сказал Гунько «СЭ».

В этом сезоне Игнатьев сыграл в 19 матчах за армянский клуб, забил 13 голов и сделал 5 голевых передач. Ранее форвард выступал за «Сочи», «Локомотив», «Рубин», Крылья Советов» и «Краснодар».