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7 февраля 2025, 16:38

Гунько — об уходе Игнатьева: «Этот вариант показался ему перспективнее и выгоднее»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Главный тренер «Урарту» Дмитрий Гунько в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о причинах ухода нападающего Ивана Игнатьева в алжирскую «Кубилию».

«У нас была с Ваней договоренность, что если и его, и нас будет устраивать предложение и он захочет сменить обстановку, то он может это сделать. Он принял решение поехать в Алжир. Мы побеседовали, каждый высказал свою позицию. Случилось так, как случилось. Он был достаточно мотивирован ехать именно туда, в эту команду. Этот вариант показался ему перспективнее и выгоднее в плане его дальнейшего развития. Мне хотелось, чтобы он остался, но, видя его желание, клуб счел принять его позицию и отпустить туда, куда он хочет», — сказал Гунько «СЭ».

В этом сезоне Игнатьев сыграл в 19 матчах за армянский клуб, забил 13 голов и сделал 5 голевых передач. Ранее форвард выступал за «Сочи», «Локомотив», «Рубин», Крылья Советов» и «Краснодар».

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Дмитрий Гунько
Иван Игнатьев
ФК Урарту
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