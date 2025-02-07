Федерация футбола Уругвая обратилась к Израильской ассоциации с предложением провести товарищеский матч

Федерация футбола Уругвая обратилась к Израильской футбольной ассоциации с предложением провести товарищеский матч в июне 2025 года.

Условием для проведения матча является прекращение огня в регионе. В Израиле с октября 2023 года не проводятся официальные международные спортивные соревнования.

В 2024 году федерация футбола Израиля заключила договор о сотрудничестве с Конфедерацией футбола Южной Америки (CONMEBOL). Подобные соглашения у израильской федерации существуют с Футбольной ассоциацией Германии и с Российским футбольным союзом.

