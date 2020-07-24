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Чемпионат Чехии завершен досрочно. Высший дивизион будет расширен до 18 команд

22:31
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Чемпионат Чехии, возобновленный 23 мая после паузы, решили остановить окончательно в связи с новым случаем заражения футболиста коронавирусом. Болезнь игрока «Опавы» вынудила сесть на карантин всю команду, которая сражалась за сохранение прописки в высшем дивизионе.

В данных условиях продолжать чемпионат невозможно, сообщает официальный сайт чешской футбольной лиги. Ни один клуб не вылетит. Таким образом, в следующем сезоне высший дивизион Чехии будет расширен до 18 команд.

Чемпионом Чехии признана «Славия». В Лиге Европы выступят «Виктория», «Спарта», «Яблонец» и «Слован».

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