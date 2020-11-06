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«Вроде бы ничего страшного не должно быть». Гончаренко рассказал о повреждении Фернандеса

02:08
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассчитывает, что защитник Мариу Фернандес? избежал серьезной травмы в матче 3-го тура Лиги Европы с «Фейеноордом» (1:3). Игрок сборной России был заменен на 31-й минуте.

— Пока неизвестно, что с Мариу Фернандесом, — сказал Гончаренко. — Мы оценим его состояние завтра. Но по его ощущениям, вроде бы ничего страшного не должно быть.

Конечно, Мариу — ключевой наш игрок и в атаке, и в обороне. В первую очередь, в обороне нам его не хватило. Потому что, зная его надежность, с этого фланга мало чего приходит. И Зайнутдинов у нас — непрофильный крайний защитник. Поэтому много проникающих передач прошло нам за спину между центральным и крайним защитником, что не очень хорошо для обороны. (Наталья Юрина)

Фейеноорд — ЦСКА

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