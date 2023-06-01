Буну, Дибала, Смоллинг и Ракитич претендуют на звание игрока недели в Лиге Европы

Пресс-служба УЕФА назвала претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы. В среду, 31 мая, «Севилья» по пенальти обыграла «Рому» в финале турнира.

В список претендентов вошли Пауло Дибала («Рома»), Иван Ракитич («Севилья»), Яссин Буну («Севилья») и Крис Смоллинг («Рома»).

Лучший игрок недели будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.

«Севилья» седьмой раз в истории выиграла второй по значимости еврокубковый турнир. Испанская команда является рекордсменом по этому показателю.