Мендилибар: «Пенальти на тренировках и пенальти при 60 тысячах болельщиков — это не одно и то же»

Главный тренер «Севильи» Хосе Луис Мендилибар прокомментировал победу над «Ромой» (1:1, пен. — 4:1) в финале Лиги Европы.

«Мы плохо начали матч, они комфортно себя чувствовали на поле. Но во втором тайме мы преобразились. В дополнительное время ничего существенного не произошло, а в серии пенальти нам сопутствовал успех. Я рад, что мы здесь. Рад, что мы победили после нелегкого отрезка, который был у нас в этом сезоне. Мы сделали хорошее дело. Это может оказать положительное влияние на клуб.

Когда «Рома» забила, все подумали, что нам будет очень непросто отыгрываться. Но после перерыва мы быстро сравняли — это предало нам сил бороться за победу в этом финале. Пенальти на тренировках и пенальти при 60 тысячах болельщиков — это не одно и то же. В прошлых раундах мы не отрабатывали 11-метровые. Мы были уверены в игроках, которые будут исполнять пенальти», — цитирует пресс-служба УЕФА Мендилибара.

«Севилья» седьмой раз в истории выиграла второй по значимости еврокубковый турнир. Испанская команда является рекордсменом по этому показателю.