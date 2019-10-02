Спортивный директор «Зенита» предостерег «Эспаньол» перед матчем с ЦСКА

Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта предостерег «Эспаньол» перед матчем второго тура группового турнира Лиги Европы против ЦСКА. По словам испанского специалиста, поражение от Лудогорца не должно вводить в заблуждение и «Эспаньол» должен ментально хорошо подготовиться.

— В России Лига Европы — очень важный турнир, — цитирует Рибалту AS. — Если не считать Акинфеева, то у ЦСКА молодая команда. 21-летний Чалов имеет отличные перспективы. Фернадес, действующий по бровке, может делать разницу.

Поражение от «Лудогорца» связано с ротацией. В обороне играли 17-летний Карпов и 20-летний Дивеев. Если «Эспаньол» ментально не настроится, то у него будут проблемы. Плюс к этому пятичасовой перелет и арена ЦСКА, которая выжмет из себя все.