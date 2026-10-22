«Ювентус» — «Ренн»: во сколько начало матча Лиги Европы, где смотреть трансляцию

«Ювентус» и «Ренн» сыграют в 3-м туре общего этапа Лиги Европы в четверг, 22 октября. Матч пройдет на стадионе «Альянц» в Турине (Италия) и начнется в 19.45 по московскому времени.

Лига Европы. Общий этап. 3-й тур.

22 октября, 19:45. Алльянц (Турин)

Следить за ключевыми событиями встречи «Ювентус» — «Ренн» можно в матч-центре «СЭ». Прямую онлайн-трансляцию матча в России покажет сервис Okko по платной подписке.

Во 2-м туре «Ювентус» на выезде победил «Сельту» (2:1), а «Ренн» дома обыграл греческий ОФИ (2:1). После двух матчей туринский клуб набрал 6 очков, французская команда — 4. В первом туре «Ювентус» разгромил НЕК (5:0), а «Ренн» сыграл вничью со «Штурмом» (0:0).