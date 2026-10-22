«Лиллестрем» — «Реал Сосьедад»: во сколько начало матча Лиги Европы, где смотреть трансляцию

«Лиллестрем» и «Реал Сосьедад» встретятся в 3-м туре общего этапа Лиги Европы в четверг, 22 октября. Матч пройдет на стадионе «Оросен» в Лиллестреме (Норвегия) и начнется в 22.00 по московскому времени.

Лига Европы. Общий этап. 3-й тур.

22 октября, 22:00. Arasen (Лиллестрем)

Следить за ключевыми событиями матча «Лиллестрем» — «Реал Сосьедад» можно в матч-центре «СЭ». Прямую онлайн-трансляцию игры в России покажет платформа Okko по платной подписке.

Во 2-м туре «Лиллестрем» на выезде сыграл вничью с пражской «Спартой» (1:1), а «Реал Сосьедад» поделил очки с «Юнионом» (1:1). После двух встреч обе команды набрали по 1 очку. В стартовом туре норвежский клуб проиграл «Торреенсе» (1:2), а испанская команда уступила «Борнмуту» (1:2).