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«Спартак» — «Наполи»: Бакаев не попал в заявку на матч

17:21
Виктор Мозес. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Виктор Мозес. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Стали известны составы «Спартака» и «Наполи» на матч 5-го тура групповой стадии Лиги Европы.

Отметим, что в заявке красно-белых отсутствует Зелимхан Бакаев. Футболист почувствовал дискомфорт на предыгровой тренировке, он пропустит встречу с неаполитанцами в качестве меры предосторожности.

«Спартак»: Селихов, Кофрие, Джикия, Жиго, Айртон, Игнатов, Умяров, Литвинов, Мозес, Соболев, Промес.

Запасные: Ребров, Марков, Максименко, Кутепов, Ещенко, Рассказов, Денисов, Шитов, Ломовицкий, Ларссон.

«Наполи»: Мерет, Ди Лоренцо, Кулибали, Жуан Жезус, Марио Руй, Лоботка, Зелиньски, Лосано, Мертенс, Элмас, Петанья.

Запасные: Идасяк, Оспина, Малькюи, Фабиан Руис, Ррахмани, Манолас, Амброзино, Чиоффи, Барба.

24.11.2021 | Спартак — Наполи

Матч «Спартак» — «Наполи» состоится сегодня, 24 ноября, начало встречи — в 18.30 (мск).

Лига Европы. Группа C
24 нояб, 18:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Наполи

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Иван Торопцев все материалы автора

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 25 ноября, 5-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»