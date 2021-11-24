Стали известны составы «Спартака» и «Наполи» на матч 5-го тура групповой стадии Лиги Европы.

Отметим, что в заявке красно-белых отсутствует Зелимхан Бакаев. Футболист почувствовал дискомфорт на предыгровой тренировке, он пропустит встречу с неаполитанцами в качестве меры предосторожности.

«Спартак»: Селихов, Кофрие, Джикия, Жиго, Айртон, Игнатов, Умяров, Литвинов, Мозес, Соболев, Промес.

Запасные: Ребров, Марков, Максименко, Кутепов, Ещенко, Рассказов, Денисов, Шитов, Ломовицкий, Ларссон.

«Наполи»: Мерет, Ди Лоренцо, Кулибали, Жуан Жезус, Марио Руй, Лоботка, Зелиньски, Лосано, Мертенс, Элмас, Петанья.

Запасные: Идасяк, Оспина, Малькюи, Фабиан Руис, Ррахмани, Манолас, Амброзино, Чиоффи, Барба.

24.11.2021 | Спартак — Наполи

Матч «Спартак» — «Наполи» состоится сегодня, 24 ноября, начало встречи — в 18.30 (мск).